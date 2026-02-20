Madre e hija: María Alberó y Blu Dumay lucieron espectaculares vestidos en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 23:46 hrs.

María Alberó y Blu Dumay protagonizaron uno de los momentos más comentados de la Gala de Viña 2026 al desfilar juntas por la alfombra roja. Madre e hija posaron cómplices ante las cámaras, destacando por su elegancia y conexión.

Alberó apostó por un vestido dorado de cuerpo completo, acompañado de delicados brillos que aportaron luminosidad y sofisticación a su look.

Por su parte, Blu Dumay eligió un vestido rojo brillante que captó de inmediato la atención. Su apuesta incluyó un destacado escote que añadió un toque moderno a su aparición en el Sporting Club.

Gala de Viña 2026 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

