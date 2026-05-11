Adrián Pedraja reveló particular actitud de Kari Belén tras salir del encierro en El Internado Más Picante

11 may. 2026 - 22:50 hrs.

Este lunes, Adrián Pedraja fue el gran invitado de El Internado Más Picante, instancia en la que reveló detalles inéditos sobre su experiencia en el encierro.

Durante su participación, el español tuvo más de un amorío: primero con Milo González, luego Kari Belén y por último Agustina Pontoriero.

En conversación con Paulina Flores, Adrián Pedraja fue consultado si mantenía algún tipo de rencor con alguno de los participantes.

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La actitud de Kari Belén que sorprendió a Adrián Pedraja

El español aseguró que no guarda ningún mal recuerdo con ninguno de sus compañeros, pese a no haber tenido una buena relación dentro del encierro. De hecho, indicó que sigue a todos en sus redes sociales.

Sin embargo, reveló que algunos de los participantes de El Internado optaron por dejar de tenerlo en sus redes, como lo fueron Otakin y Kari Belén.

Precisamente, se mostró sorprendido por la actitud de la modelo chilena, comentando que en más de una ocasión lo comenzó a seguir, pero al rato lo eliminaba.

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