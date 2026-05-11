El Internado - Capítulo 129: Camila Nash fue blanco de críticas y quedó amenazada

11 may. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 129 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego dejó muchos conflictos y peleas entre casi todos los participantes.

Akemi Nakamura expresó que si Camila Nash se iba del reality, quizás intentaba un nuevo romance con Tom Brusse, provocando su ira.

Blu Dumay se hartó de la influencer chilena antes mencionada y votó por ella por primera vez, para luego decirle todo lo que le molestaba.

El Internado

Agustina encaró a Luis Mateucci

Tras lo anterior, Camila Nash llamó a Akemi Nakamura al frente, pero le dio un apodo que a ella no le gustó para nada y generó controversias.

También, Furia cuestionó a la creadora de contenido por decirle que "necesitaba una polola" y tuvieron un tenso enfrentamiento.

Finalmente, Agustina Pontoriero encaró a Luis Mateucci por haberle mentido con su voto, quebrándose su relación para siempre.