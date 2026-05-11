Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 129: Camila Nash fue blanco de críticas y quedó amenazada El Internado

El Internado - Capítulo 129: Camila Nash fue blanco de críticas y quedó amenazada

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 129 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego dejó muchos conflictos y peleas entre casi todos los participantes.

Akemi Nakamura expresó que si Camila Nash se iba del reality, quizás intentaba un nuevo romance con Tom Brusse, provocando su ira.

Lo más visto de El Internado

Blu Dumay se hartó de la influencer chilena antes mencionada y votó por ella por primera vez, para luego decirle todo lo que le molestaba. 

El Internado

Agustina encaró a Luis Mateucci

Tras lo anterior, Camila Nash llamó a Akemi Nakamura al frente, pero le dio un apodo que a ella no le gustó para nada y generó controversias. 

Ir a la siguiente nota

También, Furia cuestionó a la creadora de contenido por decirle que "necesitaba una polola" y tuvieron un tenso enfrentamiento.

Finalmente, Agustina Pontoriero encaró a Luis Mateucci por haberle mentido con su voto, quebrándose su relación para siempre. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos