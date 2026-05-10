"Andas media perseguida": El potente reclamo de Blu Dumay que Camila Nash respondió sin filtro
En el capítulo 129 de El Internado, Blu Dumay y Camila Nash se dijeron de todo en la Asamblea del Fuego y dieron por terminada su amistad.
Todo comenzó con la hija de María Alberó diciéndole a su compañera que estaba decepcionada de ella: "Veo tu indiferencia y me da indiferencia, es que no te interesa. Teníamos una amistad y algo más, entonces dije 'me quiere', pero después pasaron situaciones, donde no entendí por qué exponías situaciones, por qué en la fiesta de mi cumpleaños me dejaste fuera o por qué me mandaste a la puerta del horno... Todos me decían que no me querías pero yo decía 'no, ella es así'".
La influencer escuchó atentamente y entregó su sincera opinión: "Vamos a calmarnos, tú de mis intenciones no sabes nada, está bien que hables por ti, pero que hables que con qué intención lo hice está raro".
El cara a cara de Blu Dumay y Camila Nash
Posteriormente, Camila Nash alegó que ella fue quien salvó a la ingeniera de varias instancias de riesgo en el reality, pero ella argumentó que también hizo lo mismo.Ir a la siguiente nota
La tensión empezó a subir entre ambas y la creadora de contenido aseguró que ella le había pedido disculpas en muchas ocasiones y que nunca se rio de ella: "Ojito que andas media perseguida y media contaminada".
En ese momento, Furia hizo comentarios por detrás y se refirió a la pareja de Tom Brusse como manipuladora, desatando una nueva discusión.
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