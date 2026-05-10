"Más naca eres tú": Camila Nash usó controvertido término para referirse a Akemi Nakamura y desató su enojo

10 may. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 129 de El Internado, Camila Nash votó por Akemi Nakamura en la Asamblea del Fuego, pero al llamarla, lo hizo de una particular forma.

La influencer chilena se paró frente al fuego y le pidió a la colombiana que se acercara, pero con un calificativo completamente inesperado: "Naka".

La modelo no se tomó bien la mención y comenzó a imitarla de manera irónica: "Naca, más naca eres tú, wey".

El Internado

La explicación de Camila Nash

Camila Nash se hizo la sorprendida y le explicó que esa no era su motivación: "No te lo decía con esa intención".

En ese momento, Fran García-Huidobro se involucró en el conflicto y expresó que posiblemente, la participante estaba haciendo alusión al apellido de la modelo.

Igualmente, la pareja de Tom Brusse disparó contra Akemi Nakamura, mientras ella se burlaba de su acento mexicano: "Todo lo que le dices, ella se ataca".