"Más naca eres tú": Camila Nash usó controvertido término para referirse a Akemi Nakamura y desató su enojo
En el capítulo 129 de El Internado, Camila Nash votó por Akemi Nakamura en la Asamblea del Fuego, pero al llamarla, lo hizo de una particular forma.
La influencer chilena se paró frente al fuego y le pidió a la colombiana que se acercara, pero con un calificativo completamente inesperado: "Naka".
La modelo no se tomó bien la mención y comenzó a imitarla de manera irónica: "Naca, más naca eres tú, wey".
La explicación de Camila Nash
Camila Nash se hizo la sorprendida y le explicó que esa no era su motivación: "No te lo decía con esa intención".
En ese momento, Fran García-Huidobro se involucró en el conflicto y expresó que posiblemente, la participante estaba haciendo alusión al apellido de la modelo.
Igualmente, la pareja de Tom Brusse disparó contra Akemi Nakamura, mientras ella se burlaba de su acento mexicano: "Todo lo que le dices, ella se ataca".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
La interesante teoría de Agustina Pontoriero sobre por qué Luis Mateucci no votó a Camila Nash
-
"No sos la mujer que a mí me gusta": El feroz descargo de Furia contra Camila Nash que subió la tensión
-
"Andas media perseguida": El potente reclamo de Blu Dumay que Camila Nash respondió sin filtro
-
"A lo mejor me anime": La inesperada confesión de Akemi Nakamura sobre Tom Brusse que impactó a Camila Nash
-
"Es una estupidez lo que están haciendo": Producción tomó decisión que hizo enfurecer a Fabio Agostini
-
"Me fallaste": Pablo Albuerne mandó a Fabio Agostini directamente a eliminación y generó su enojo