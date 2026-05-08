"Me fallaste": Pablo Albuerne mandó a Fabio Agostini directamente a eliminación y generó su enojo

08 may. 2026 - 00:56 hrs.

En el capítulo 128 de El Internado, Pablo Albuerne tuvo que decidir a qué participante del equipo rojo amenazar y su decisión provocó reacciones.

Yann Yvin dio como ganador a los verdes, por lo que el chef español tenía que dejar a uno de sus pupilos en riesgo de eliminación.

Al comienzo, el capitán nombró a Tom Brusse y Fabio Agostini como los más débiles de la competencia, desatando el asombro del español.

El Internado

Fabio Agostini no estuvo de acuerdo con la decisión

Tras lo anterior, Pablo Albuerne reveló que él iba a hacer su elección solo por desempeño en la cocina, por ende, Fabio Agostini fue amenazado: "Eso no quiere decir que se vaya a alguna parte".

El español pasó al frente bastante molesto y aseguró que él no tenía que estar en ese lugar: "Al que más le han llamado la atención ha sido a Tom, la ha cag... en la física y en la cocina, yo por lo menos en la física lo he hecho increíble, en la cocina si la he cag..., no me valoran. Por eso ando desmotivado, me fallaste, Pablo, ni siquiera te sabes mi nombre, Flavio, es Fabio".

Finalmente, el cocinero reafirmó su punto y argumentó qué fue lo que salvó a Tom Brusse: "Es un grano en el cu... pero no para de preguntarme qué hacer".