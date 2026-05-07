"No podía ni respirar": Tom Brusse sufrió fuerte complicación en exigente competencia por equipos
En el capítulo 128 de El Internado, Tom Brusse tuvo que ser atendido por el equipo médico en plena competencia por equipos.
Esta vez, el marroquí se atrevió a participar en el segmento físico de la prueba, pues en su equipo quedaban solo cinco integrantes.
Luego de hacer todo el circuito, el DJ se lanzó al suelo y el personal de urgencia se acercó a él para atenderlo, ya que se veía visiblemente afectado.
Las críticas a Tom Brusse
Ya más repuesto, Tom Brusse contó qué fue lo que le pasó: "Estaba ahí en el suelo no podía ni respirar, empecé a llorar, pensaron que me iba a desmayar".Ir a la siguiente nota
Tras lo anterior, Arenita se refirió a la tensa situación: "Era de esperarse, no tiene mucho estado físico, tampoco teníamos tanta opción, tanto Agustina como yo tenemos terror a las alturas".
Finalmente, Fabio Agostini criticó ampliamente a su compañero: "A mí me daría vergüenza ser Tom ahora mismo".
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