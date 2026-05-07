"No podía ni respirar": Tom Brusse sufrió fuerte complicación en exigente competencia por equipos

07 may. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 08 may. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 128 de El Internado, Tom Brusse tuvo que ser atendido por el equipo médico en plena competencia por equipos.

Esta vez, el marroquí se atrevió a participar en el segmento físico de la prueba, pues en su equipo quedaban solo cinco integrantes.

Luego de hacer todo el circuito, el DJ se lanzó al suelo y el personal de urgencia se acercó a él para atenderlo, ya que se veía visiblemente afectado.

El Internado

Las críticas a Tom Brusse

Ya más repuesto, Tom Brusse contó qué fue lo que le pasó: "Estaba ahí en el suelo no podía ni respirar, empecé a llorar, pensaron que me iba a desmayar".

Tras lo anterior, Arenita se refirió a la tensa situación: "Era de esperarse, no tiene mucho estado físico, tampoco teníamos tanta opción, tanto Agustina como yo tenemos terror a las alturas".

Finalmente, Fabio Agostini criticó ampliamente a su compañero: "A mí me daría vergüenza ser Tom ahora mismo".