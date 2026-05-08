"Vete a fregar, inútil": Pablo Albuerne explotó contra Tom Brusse y quiso sacarlo de la cocina

08 may. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 128 de El Internado, Pablo Albuerne y Tom Brusse tuvieron un tenso cruce en la cocina, justo en los últimos minutos de la competencia.

El marroquí, desesperado por hacer algo, fue mandado a ponerle hojas de cilantro al tiradito que preparó Agustina Pontoriero y al rechazar la ayuda, recibió un reto del chef: "Si vas a joder, te vas ¿Estamos?".

El cocinero español no confió en el trabajo de su pupilo y le pidió ver el plato, el cual no estaba como él había pedido: "¿Qué co... es esto de tapar el pescado? Estás poniendo tres hojas en cada pescado".

El Internado

Pablo Albuerne quiso sacar a Tom Brusse de la cocina

Tras lo anterior, Tom Brusse se desahogó con Yann Yvin y le explicó que solo quería aportar, por lo que el francés le aconsejó que se acercara a su capitán a preguntarle en qué podía ayudar.

El DJ llevó el plato donde Pablo Albuerne y él se lo quitó, perdiendo la paciencia e incluso, ofreciéndolo al otro equipo: "Vete a fregar, te lo digo en serio, inútil, tío. Luciano ¿No quieres a Tom?".

"Voy a renunciar, pero hoy no", lanzó finalmente el marroquí.