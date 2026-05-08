"Humildad falta en ese cuerpito": Camila Nash encaró a Michelle Peint por rechazar su ayuda en plena prueba
En el capítulo 128 de El Internado, una tensa situación protagonizada por Michelle Peint y Camila Nash generó los retos de Luciano Mazzetti.
Todo comenzó cuando el chef le sugirió a la venezolana que su compañera la ayudara a realizar una de las preparaciones y ella se negó.
"¿Cómo no, no, no? Somos equipo", expresó la chilena, mientras que Peint lanzó su argumento: "Prefiero dejarlo, si la cag... la cag... yo".
Sin embargo, Camila Nash no dejó pasar la actitud de la joven y se lo reprochó: "Qué mal espíritu de compañera de equipo, como capitán hubieras sido un desastre, pendeja, inmadura".
Los cuestionamientos hacia Michelle Peint
Luciano Mazzetti escuchó todo atentamente y les exigió a sus pupilos que dejaran de pelear pues ese no era el momento.
Siguió la competencia, pero Michelle Peint volvió a tener problemas y el chef ya se puso más firme, llamando nuevamente a Camila Nash.Ir a la siguiente nota
La creadora de contenido chilena hizo todo rápidamente y cuestionó la actitud de la venezolana: "Humildad falta en ese cuerpito. Cuadrada, tan chica, cuando seas vieja vas a ser insoportable".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Me fallaste": Pablo Albuerne mandó a Fabio Agostini directamente a eliminación y generó su enojo
-
"Vete a fregar, inútil": Pablo Albuerne explotó contra Tom Brusse y quiso sacarlo de la cocina
-
"Si estuviese soltero...": Agustina Pontoriero sorprendió con coqueto comentario sobre Pablo Albuerne
-
"No podía ni respirar": Tom Brusse sufrió fuerte complicación en exigente competencia por equipos
-
"Tú a mí no me vas a enseñar": Camila Nash y Michelle Peint protagonizaron tenso cruce por higiene
-
"Mi mamá siempre quiso...": Luis Mateucci reveló la fuerte razón que lo hizo llegar a la televisión chilena