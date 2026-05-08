"Humildad falta en ese cuerpito": Camila Nash encaró a Michelle Peint por rechazar su ayuda en plena prueba

08 may. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 128 de El Internado, una tensa situación protagonizada por Michelle Peint y Camila Nash generó los retos de Luciano Mazzetti.

Todo comenzó cuando el chef le sugirió a la venezolana que su compañera la ayudara a realizar una de las preparaciones y ella se negó.

"¿Cómo no, no, no? Somos equipo", expresó la chilena, mientras que Peint lanzó su argumento: "Prefiero dejarlo, si la cag... la cag... yo".

Sin embargo, Camila Nash no dejó pasar la actitud de la joven y se lo reprochó: "Qué mal espíritu de compañera de equipo, como capitán hubieras sido un desastre, pendeja, inmadura".

Los cuestionamientos hacia Michelle Peint

Luciano Mazzetti escuchó todo atentamente y les exigió a sus pupilos que dejaran de pelear pues ese no era el momento.

El Internado

Siguió la competencia, pero Michelle Peint volvió a tener problemas y el chef ya se puso más firme, llamando nuevamente a Camila Nash.

La creadora de contenido chilena hizo todo rápidamente y cuestionó la actitud de la venezolana: "Humildad falta en ese cuerpito. Cuadrada, tan chica, cuando seas vieja vas a ser insoportable".