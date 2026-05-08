"Si estuviese soltero...": Agustina Pontoriero sorprendió con coqueto comentario sobre Pablo Albuerne
En el capítulo 128 de El Internado, Agustina Pontoriero lanzó una confesión sobre Pablo Albuerne totalmente inesperada.
La situación se generó cuando Tonka Tomicic se acercó a la argentina y, mientras cocinaba, le empezó a preguntar sobre la labor del chef como capitán del equipo rojo.
"Perfecto el liderazgo del chef Pablo, sabe mucho y la verdad es que me siento confiada", expresó bastante seria la participante.
El coqueto comentario de Agustina Pontoriero
Tras lo anterior, Tonka Tomicic le consultó si prefería haber trabajado con Luciano Mazzetti y ella se negó rotundamente: "No, no, no, mi love es Pablo, mi chef love es Pablo".
Finalmente y cuando estaba a solas, Agustina Pontoriero hizo una revelación muy coqueta sobre el español: "Te juro que si Pablo estuviese soltero... es el dueño de mi corazón".
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