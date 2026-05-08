El Internado - Capítulo 128: La última competencia por equipos dejó a un furioso amenazado
En el capítulo 128 de El Internado, la última competencia por equipo tuvo caídas, problemas médicos y un amenazado que no estuvo de acuerdo.
Tom Brusse por fin se atrevió a participar en la parte física de la prueba y, cuando terminó el recorrido, tuvo que ser atendido por personal médico.
En la cocina, Luciano Mazzetti ordenó que Camila Nash le ayudara a Michelle Peint a realizar una preparación, pero ella se opuso, generando tensión y retos del chef.
Pablo Albuerne perdió la paciencia con Tom Brusse
La competencia también tuvo espacio para el coqueteo, pues Agustina Pontoriero lanzó una inesperada confesión sobre el chef español.
Cuando ya estaba terminando la producción de platos, Tom Brusse logró sacar de quicio a su capitán, quien lo envió a realizar una graciosa tarea.
Finalmente, los rojos perdieron y Pablo Albuerne decidió amenazar a Fabio Agostini, quien no se tomó para nada bien la situación.
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