El Internado - Capítulo 124: Akemi Nakamura le dijo de todo a Camila Nash
En el capítulo 124 de El Internado, los participantes amenazados tuvieron que poner su salvación en las manos de los compañeros más débiles en la cocina.
En la evaluación, Yann Yvin perdió la paciencia con Adrián Pedraja y Fabio Agostini y los reprendió en duros términos por su actitud.
Gracias a Otakin, Luis Mateucci no irá a la eliminación y las cosas quedaron bastante tensas, donde incluso hubo un intercambio entre Blu Dumay y el actor español.
Una actividad bastante tensa
Por otro lado, Tonka Tomicic llegó hasta la casona para mostrarles a los famosos sus momentos más virales en redes sociales y los comentarios de sus haters y seguidores.
La actividad desencadenó una fuerte pelea entre Akemi Nakamura y Camila Nash y ella a su vez, también discutió fuertemente con Furia.
Finalmente, Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero tuvieron una sincera conversación sobre el futuro, la cual terminó con varios besos.
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