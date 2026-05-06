El Internado - Capítulo 126: La triste eliminación de Adrián Pedraja

06 may. 2026 - 00:57 hrs.

En el capítulo 126 de El Internado, Agustina Pontoriero quiso aprovechar los que podrían ser sus últimos momentos con Adrián Pedraja y vivieron un gracioso momento en la ducha.

Una nueva competencia de eliminación tuvieron que enfrentar el actor, Blu Dumay y Arenita, donde la consigna fue preparar un difícil plato francés.

Luego de la evaluación, los chefs tomaron la decisión de que el participante español era el eliminado, desatando la tristeza de sus más cercanos.

El Internado

La conversación de Luis Mateucci y Michelle Peint

Cuando ya volvieron a la casona tras el duelo, Agustina Pontoriero rompió en llanto por la salida de Adrián Pedraja y fue consolada por Blu Dumay y Arenita.

Por otro lado, Luis Mateucci le confesó a Michelle Peint que estaba harto de sus actitudes y tuvieron una tensa conversación que no terminó nada de bien.

Finalmente, Akemi Nakamura quiso animar el ambiente en la casona y realizó una serie de terroríficas bromas que hicieron reír a todos.