Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 127: La exhibición de los castings de los participantes dejó inesperadas confesiones El Internado

El Internado - Capítulo 127: La exhibición de los castings de los participantes dejó inesperadas confesiones

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 127 de El Internado, Fernando Godoy les mostró a los participantes sus castings para ingresar al reality, los cuales sacaron risas y dejaron confesiones. 

Por ejemplo, ante una pregunta de Furia, Camila Nash reveló las razones por las cuales decidió irse de Chile a vivir a México. 

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También, Arenita vio sus imágenes, donde contó cómo había sido la última vez que vio a Karol Lucero, su bullada expareja. 

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Un conflicto entre Camila Nash y Michelle Peint

Otro de los videos que sorprendió a todos fue el de Luis Mateucci, pues mostraron el casting que realizó la primera vez que quiso postular a un programa de telerrealidad en Chile, hace 10 años.

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Por otro lado, Camila Nash y Michelle Peint tuvieron una inesperada discusión por dejar un artículo personal a vista y paciencia de todos.

Finalmente, comenzó la última competencia por equipos, donde tres participantes de cada equipo tendrán que pasar un obstáculo a muchísimos metros de altura. 

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