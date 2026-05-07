El Internado - Capítulo 127: La exhibición de los castings de los participantes dejó inesperadas confesiones

07 may. 2026 - 00:55 hrs.

En el capítulo 127 de El Internado, Fernando Godoy les mostró a los participantes sus castings para ingresar al reality, los cuales sacaron risas y dejaron confesiones.

Por ejemplo, ante una pregunta de Furia, Camila Nash reveló las razones por las cuales decidió irse de Chile a vivir a México.

También, Arenita vio sus imágenes, donde contó cómo había sido la última vez que vio a Karol Lucero, su bullada expareja.

El Internado

Un conflicto entre Camila Nash y Michelle Peint

Otro de los videos que sorprendió a todos fue el de Luis Mateucci, pues mostraron el casting que realizó la primera vez que quiso postular a un programa de telerrealidad en Chile, hace 10 años.

Por otro lado, Camila Nash y Michelle Peint tuvieron una inesperada discusión por dejar un artículo personal a vista y paciencia de todos.

Finalmente, comenzó la última competencia por equipos, donde tres participantes de cada equipo tendrán que pasar un obstáculo a muchísimos metros de altura.