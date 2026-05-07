El Internado - Capítulo 127: La exhibición de los castings de los participantes dejó inesperadas confesiones
En el capítulo 127 de El Internado, Fernando Godoy les mostró a los participantes sus castings para ingresar al reality, los cuales sacaron risas y dejaron confesiones.
Por ejemplo, ante una pregunta de Furia, Camila Nash reveló las razones por las cuales decidió irse de Chile a vivir a México.
También, Arenita vio sus imágenes, donde contó cómo había sido la última vez que vio a Karol Lucero, su bullada expareja.
Un conflicto entre Camila Nash y Michelle Peint
Otro de los videos que sorprendió a todos fue el de Luis Mateucci, pues mostraron el casting que realizó la primera vez que quiso postular a un programa de telerrealidad en Chile, hace 10 años.
Por otro lado, Camila Nash y Michelle Peint tuvieron una inesperada discusión por dejar un artículo personal a vista y paciencia de todos.
Finalmente, comenzó la última competencia por equipos, donde tres participantes de cada equipo tendrán que pasar un obstáculo a muchísimos metros de altura.
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