Laura Bozzo ingresó en una limusina: El Internado Más Picante recuerda la llegada de los participantes

07 may. 2026 - 23:58 hrs.

Este jueves, en El Internado Más Picante, Álex Ortiz recordó el ingreso de los primeros participantes al reality.

Los primeros en llegar fueron Arenita, Otakin y Maluco, quienes hicieron su entrada a bordo de una icónica combi peruana.

Más tarde fue el turno de Carla Ochoa y Etienne Bobenrieth, quienes arribaron en una motocicleta con sidecar.

El Internado / Mega

Posteriormente, hicieron su ingreso en mototaxis o tuk tuk Camila Nash, Fernando Solabarrieta, Luis Sandoval y Daniela Campos.

La entrada de Laura Bozzo

Sin embargo, una de las entradas que más llamó la atención fue la de Laura Bozzo, quien apareció en una gran limusina Hummer, sorprendiendo de inmediato al resto de sus compañeros de encierro.

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