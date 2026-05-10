"No sos la mujer que a mí me gusta": El feroz descargo de Furia contra Camila Nash que subió la tensión
En el capítulo 129 de El Internado, Furia enfrentó duramente a Camila Nash por una situación ocurrida y votó por ella.
En primera instancia, la argentina comentó que ella seguía sosteniendo todas sus críticas, pero que había un punto en específico que le había molestado muchísimo.
"Venís tirando comentarios que no me gustan, como por ejemplo, sobre mi sexualidad, que me ponga con una polola, así me dejo de joder. Si tanto te molesta que no te doy bola a vos, es porque no sos la mujer que a mí me gusta", expresó.
La respuesta de Camila Nash
El descargo no cesó allí, pues luego Furia se refirió a una situación sobre la casona: "No está copado que tires la bandera del feminismo, que sos la mujer que defiende a otras mujeres, cuando en una actividad estás hablando que alguien manchó el inodoro. O somos re feministas o no somos ¿Quién sos, Camila Nash?".
Tras escuchar, Camila Nash hizo su réplica y justificó todos sus actos: "Yo nunca he levantado la bandera del feminismo, esa eres tú y te queda como el... Lo del baño me tiene podrida porque siempre está sucio".
Finalmente, la argentina cuestionó la actitud mandona de su compañera sobre las reglas de la casa y también, le recalcó que ella no se iba a ir de la habitación, pese a que la había echado cuando se fue Adrián Pedraja.
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