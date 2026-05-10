La interesante teoría de Agustina Pontoriero sobre por qué Luis Mateucci no votó a Camila Nash

10 may. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 129 de El Internado, Agustina Pontoriero se mostró bastante molesta con Luis Mateucci y se lo hizo saber.

Luego de la Asamblea del Fuego, la trasandina se acercó a su compatriota y le lanzó un comentario: "¿Tu voto fue supersónico, invisible? Me dijiste que ibas a ir por Camila ¿Me estás jodiendo? Que ellos iban a ir por Akemi y vos por Camila".

Otakin intentó salvar a su amigo, pero el argentino igualmente alzó la voz y negó la información: "Yo no te dije eso a ti".

El Internado

¿Estará en lo cierto Agustina Pontoriero?

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero salió a conversar con Arenita y Furia y les contó sobre el cruce que había tenido con Luis Mateucci.

Todas estuvieron de acuerdo con que el cantante había lanzado esa bomba antes del cara a cara y estaban sorprendidas por su cambio de decisión.

Finalmente, la argentina comentó una teoría sobre por qué su compañero había mentido: "Por algo no la votó, no la votó porque le tiene ganas".