"Es una estupidez lo que están haciendo": Producción tomó decisión que hizo enfurecer a Fabio Agostini
En el capítulo 129 de El Internado, una polémica se produjo sobre la casa que armó Fabio Agostini en la habitación donde duerme.
Hace unos días, el español decidió mover las camas sin uso y construir una especie de "choza", con el objetivo de dormir cubierto de colchones y así, nadie pudiera verlo.
En la Asamblea del Fuego, el famoso fuerte salió al baile y fue Fran García-Huidobro quien le comunicó una triste noticia al influencer fitness: "Les quiero informar que en este momento se está desarmando la choza del señor Agostini".
El eonojo de Fabio Agostini
Rápidamente, Fabio Agostini se paró de su puesto e hizo el ademán de querer ingresar a la casa, pero luego se arrepintió y solo lanzó un reclamo: "¿Para qué hacen eso? Es una estupidez lo que están haciendo. Después la armo, me da igual".Ir a la siguiente nota
Tras lo anterior, Fran García-Huidobro le preguntó al español por qué había armado esa pequeña casita: "Son mis cosas, tengo mi propio reality allá adentro".
"Y qué pasa si en vez de sacarle la choza ponemos una cámara allá adentro", lanzó finalmente la animadora.
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