"A lo mejor me anime": La inesperada confesión de Akemi Nakamura sobre Tom Brusse que impactó a Camila Nash

10 may. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 129 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una pregunta a Akemi Nakamura que desató una revelación completamente inesperada.

La animadora le consultó a la modelo sobre una situación relacionada con Camila Nash y Tom Brusse: "¿Es verdad que a usted le molestaba que ellos tuvieran intimidad? Perdóneme, pero si hay un hue... dale, que dale, que dale a mi también me molestaría".

Rápidamente, la colombiana entregó su apreciación sobre el bullado tema: "Me parece delicioso que hagan el delicioso, me encanta, que hagan lo que sea muy rico, obvio. Pero no me dejan dormir por el ruido de la cama".

El Internado

¿Serán ciertas las palabras de Akemi Nakamura?

Tras lo anterior, Camila Nash sumó un antecedente a la situación: "No y están esperando a que yo me vaya del reality para que él me ponga el cuerno".

Fran García-Huidobro quedó impactada y expresó que si el DJ marroquí se atrevía a engañarla de nuevo, sería bastante descarado.

Fue en ese momento cuando Akemi Nakamura hizo un comentario que dejó a todos sorprendidos: "A lo mejor estaba tan pendiente para ver cuál es el rendimiento de Tom, porque si vos te vas, a lo mejor me anime, digo yo".