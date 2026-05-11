Arenita y Otakin llegarán a los gritos tras fuertes cuestionamientos en el capítulo 130 de El Internado
En el capítulo 130 de El Internado, una mujer que se dedica a ver la suerte en la hoja de coca llegará a la casona para vaticinar el futuro de los participantes.
Arenita le preguntará a la experta si llegará a la final y ella le dará un inesperado consejo: "No te dejes llevar por las amistades".
También, se enterará que nadie en el reality le tiene envidia, declaración que Otakin usará a su favor y que hará explotar a Natalia Rodríguez.
Una nueva pelea entre Camila Nash y Michelle Peint
Por otro lado, Camila Nash comenzará a criticar duramente a Michelle Peint en su propia cara y ella claramente le responderá.
Finalmente, la mayoría de los participantes del equipo rojo tendrán que enfrentar una nueva competencia extrema para saber quién más será amenazado.
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