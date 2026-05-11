Camila Nash entregó detalles inéditos de la relación amorosa que tuvo con una mujer: "Estuve como seis meses"

11 may. 2026 - 23:48 hrs.

En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash se sinceró con Otakin y le contó que tuvo un largo romance con una mujer.

"Estuve como seis meses homosexual. Nunca más me gustaron las minas", comenzó diciendo la creadora de contenido.

Tras lo anterior, reveló un importante antecedente sobre esta relación: "Yo fui al psicólogo un día porque de repente me empezaron a gustar los minos y quería entender, si soy lesbiana yo no tengo tema. Me preguntó hace cuánto estaba, yo dije 7 meses, me preguntó qué había pasado hace 7 meses, había muerto mi tía abuela que era mi imagen materna y me dijo que incoscientemente la estaba buscando en las mujeres y siete meses dura el duelo".

El Internado

La experiencia de Camila Nash

También, Camila Nash le explicó a Otakin cómo había su experiencia durante ese tiempo: "El mundo lesbiano es súper divertido, como todas se gustan no hay envidia, no hay competencia, solo admiración. Aprendí a conectar con las mujeres de otro espacio".

Finalmente, la influencer contó que asistió a varias fiestas dedicadas a mujeres con esa orientación sexual: "Muy buena experiencia ese viaje lésbico que me dio ese año".