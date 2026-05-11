Presentado por: Betano Falabella

Camila Nash entregó detalles inéditos de la relación amorosa que tuvo con una mujer: "Estuve como seis meses"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash se sinceró con Otakin y le contó que tuvo un largo romance con una mujer.

"Estuve como seis meses homosexual. Nunca más me gustaron las minas", comenzó diciendo la creadora de contenido.

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Tras lo anterior, reveló un importante antecedente sobre esta relación: "Yo fui al psicólogo un día porque de repente me empezaron a gustar los minos y quería entender, si soy lesbiana yo no tengo tema. Me preguntó hace cuánto estaba, yo dije 7 meses, me preguntó qué había pasado hace 7 meses, había muerto mi tía abuela que era mi imagen materna y me dijo que incoscientemente la estaba buscando en las mujeres y siete meses dura el duelo". 

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La experiencia de Camila Nash

También, Camila Nash le explicó a Otakin cómo había su experiencia durante ese tiempo: "El mundo lesbiano es súper divertido, como todas se gustan no hay envidia, no hay competencia, solo admiración. Aprendí a conectar con las mujeres de otro espacio". 

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Finalmente, la influencer contó que asistió a varias fiestas dedicadas a mujeres con esa orientación sexual: "Muy buena experiencia ese viaje lésbico que me dio ese año". 

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