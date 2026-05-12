"Los fines de semana": Luis Mateucci y Michelle Peint hablaron sobre el futuro de su romance fuera del reality

12 may. 2026 - 00:13 hrs.

En el capítulo 130 de El Internado, Luis Mateucci y Michelle Peint tuvieron una sincera conversación sobre el futuro del romance que tienen.

Todo comenzó cuando el argentino le dijo a su compañera que había caído en "el efecto Mateucci", pero ella no entró en el juego y aclaró: "Si yo no te hubiese pescado, esto no hubiese pasado tampoco y viceversa".

El cantante se río de la explicación de la venezolana y agregó que habían acordado que fuera un acercamiento sin sentimientos, cosa que no ocurrió.

El Internado

¿Existe futuro para Luis Mateucci y Michelle Peint?

Michelle Peint aseguró que ella no sentía nada más profundo por el argentino, pero él dudó: "Pero ya estás hablando de afuera, antes de afuera nada".

La tensión comenzó a subir y Otakin, para poner paños fríos, les propuso tomar un helado cuando salieran del reality.

Lo anterior dio pie para que la venezolana se atreviera a preguntarle a Luis Mateucci si aceptaba la propuesta de conocerse: "Yo sí, los fines de semana".