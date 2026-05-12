Vasos y empujones: Tom Brusse y Fabio Agostini protagonizarán fuerte pelea en el capítulo 131 de El Internado
En el avance del capítulo 131 de El Internado, Tom Brusse y Fabio Agostini serán protagonistas de una de las peleas más fuertes del reality.
Todo comenzará con un simple palabreo que sacará de quicio al español y acto seguido, le lanzará un vaso con jugo a su compañero.
Poco a poco, ambos comenzarán a acercarse y será el influencer fitness quien empujará primero al marroquí, provocando su enojo y la intervención de los demás famosos.
El fuerte cara a cara de Camila Nash y Akemi Nakamura
La conversación que antecederá la escena antes mencionada, será entre Fabio Agostini y Blu Agostini, quienes dejarán claro cuál es el estado de su romance.
Los conflictos no cesarán, pues Camila Nash encarará duramente a Akemi Nakamura por hablar sobre su familia y tendrán fuerte cara a cara.
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