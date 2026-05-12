El Internado - Capítulo 130: Las fuertes acusaciones entre Arenita y Otakin

12 may. 2026 - 00:50 hrs.

En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash y Michelle Peint nuevamente se enfrascaron en una discusión, donde se lanzaron varios fuertes comentarios.

Tras lo anterior, la influencer tuvo un momento de sinceridad con Otakin y le contó cómo fue la relación amorosa que tuvo con una mujer por siete meses.

La cholita Lu llegó a la casona para verles la suerte a los participantes a través de un particular mecanismo y lanzó predicciones impactantes.

El Internado

La fuerte pelea de Agustina Pontoriero y Camila Nash

En ese mismo momento, Arenita y Otakin comenzaron a gritarse fuertes declaraciones y la influencer casi perdió la paciencia.

Michelle Peint y Luis Mateucci hablaron sobre su romance y barajaron la posibilidad de verse una vez que salieran del encierro.

Luego de la prueba de cocina extrema que dejó amenazada a Agustina Pontoriero, ella tuvo una discusión con Camila Nash por Tom Brusse.