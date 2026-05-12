El Internado - Capítulo 130: Las fuertes acusaciones entre Arenita y Otakin
En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash y Michelle Peint nuevamente se enfrascaron en una discusión, donde se lanzaron varios fuertes comentarios.
Tras lo anterior, la influencer tuvo un momento de sinceridad con Otakin y le contó cómo fue la relación amorosa que tuvo con una mujer por siete meses.
La cholita Lu llegó a la casona para verles la suerte a los participantes a través de un particular mecanismo y lanzó predicciones impactantes.
La fuerte pelea de Agustina Pontoriero y Camila Nash
En ese mismo momento, Arenita y Otakin comenzaron a gritarse fuertes declaraciones y la influencer casi perdió la paciencia.
Michelle Peint y Luis Mateucci hablaron sobre su romance y barajaron la posibilidad de verse una vez que salieran del encierro.
Luego de la prueba de cocina extrema que dejó amenazada a Agustina Pontoriero, ella tuvo una discusión con Camila Nash por Tom Brusse.
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