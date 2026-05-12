Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 130: Las fuertes acusaciones entre Arenita y Otakin El Internado

El Internado - Capítulo 130: Las fuertes acusaciones entre Arenita y Otakin

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 130 de El Internado, Camila Nash y Michelle Peint nuevamente se enfrascaron en una discusión, donde se lanzaron varios fuertes comentarios.

Tras lo anterior, la influencer tuvo un momento de sinceridad con Otakin y le contó cómo fue la relación amorosa que tuvo con una mujer por siete meses. 

Lo más visto de El Internado

La cholita Lu llegó a la casona para verles la suerte a los participantes a través de un particular mecanismo y lanzó predicciones impactantes. 

El Internado

La fuerte pelea de Agustina Pontoriero y Camila Nash

En ese mismo momento, Arenita y Otakin comenzaron a gritarse fuertes declaraciones y la influencer casi perdió la paciencia. 

Ir a la siguiente nota

Michelle Peint y Luis Mateucci hablaron sobre su romance y barajaron la posibilidad de verse una vez que salieran del encierro.

Luego de la prueba de cocina extrema que dejó amenazada a Agustina Pontoriero, ella tuvo una discusión con Camila Nash por Tom Brusse

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos