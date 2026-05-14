"Dos días...": Agustina Pontoriero destrozó romance de Tom Brusse y Camila Nash con cruel predicción
En el capítulo 132 de El Internado, Agustina Pontoriero se enfrascó en fuerte discusión con Camila Nash y Tom Brusse.
Todo comenzó cuando la argentina le dijo "insoportable" al marroquí y su pareja lógicamente se involucró para defenderlo: "Que siga y ahí yo me voy a meter".
Sin embargo, a la influencer de viajes le molestó que su enemiga le contestara: "Qué te pasa, estás insoportable, boluda, estás alterada, relájate un poco".
Ardio troya en El Internado
Ese momento, Tom Brusse salió en defensa de su pareja: "A mí me encanta que mi mujer sea sola contra todas, me encanta".
"Tu mujer es de todos, no es tu mujer solamente, hasta es de Furia", lanzó de vuelta la argentina.
Su descargo no cesó, pues luego vaticinó el futuro del DJ y Camila Nash fuera del reality: "Ya quiero ver afuera si vas a estar con ella. Acá sí porque es lo único que hay, pero afuera te quiero ver con ella ¿Cuánto duras? Dos días, nada, como un peo en el agua".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Michelle Peint y Furia brillaron como trapecistas y se quedaron con el triunfo en los shows de circo
-
Furia se lució en repugnante prueba culinaria y consiguió importante beneficio
-
¡Casi se golpean! Fabio Agostini le lanzó un vaso de jugo a Tom Brusse y desató brutal discusión
-
"No la saques de contexto": Otakin tuvo tenso cruce con Fabio Agostini por defender a Camila Nash
-
"Si él se deja...": Agustina Pontoriero le coqueteó a Luis Mateucci y desató la molestia de Michelle Peint
-
"Si me quieres decir algo...": Blu Dumay frenó en seco a Camila Nash tras comentarios sobre Fabio Agostini