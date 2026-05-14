"Dos días...": Agustina Pontoriero destrozó romance de Tom Brusse y Camila Nash con cruel predicción

14 may. 2026 - 00:11 hrs.

En el capítulo 132 de El Internado, Agustina Pontoriero se enfrascó en fuerte discusión con Camila Nash y Tom Brusse.

Todo comenzó cuando la argentina le dijo "insoportable" al marroquí y su pareja lógicamente se involucró para defenderlo: "Que siga y ahí yo me voy a meter".

Sin embargo, a la influencer de viajes le molestó que su enemiga le contestara: "Qué te pasa, estás insoportable, boluda, estás alterada, relájate un poco".

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Ese momento, Tom Brusse salió en defensa de su pareja: "A mí me encanta que mi mujer sea sola contra todas, me encanta".

"Tu mujer es de todos, no es tu mujer solamente, hasta es de Furia", lanzó de vuelta la argentina.

Su descargo no cesó, pues luego vaticinó el futuro del DJ y Camila Nash fuera del reality: "Ya quiero ver afuera si vas a estar con ella. Acá sí porque es lo único que hay, pero afuera te quiero ver con ella ¿Cuánto duras? Dos días, nada, como un peo en el agua".