Presentado por: Betano Falabella

"Dos días...": Agustina Pontoriero destrozó romance de Tom Brusse y Camila Nash con cruel predicción

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 132 de El Internado, Agustina Pontoriero se enfrascó en fuerte discusión con Camila Nash y Tom Brusse

Todo comenzó cuando la argentina le dijo "insoportable" al marroquí y su pareja lógicamente se involucró para defenderlo: "Que siga y ahí yo me voy a meter".

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Sin embargo, a la influencer de viajes le molestó que su enemiga le contestara: "Qué te pasa, estás insoportable, boluda, estás alterada, relájate un poco". 

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Ese momento, Tom Brusse salió en defensa de su pareja: "A mí me encanta que mi mujer sea sola contra todas, me encanta".

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"Tu mujer es de todos, no es tu mujer solamente, hasta es de Furia", lanzó de vuelta la argentina.

Su descargo no cesó, pues luego vaticinó el futuro del DJ y Camila Nash fuera del reality: "Ya quiero ver afuera si vas a estar con ella. Acá sí porque es lo único que hay, pero afuera te quiero ver con ella ¿Cuánto duras? Dos días, nada, como un peo en el agua". 

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