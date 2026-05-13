¡Casi se golpean! Fabio Agostini le lanzó un vaso de jugo a Tom Brusse y desató brutal discusión
En el capítulo 131 de El Internado, Tom Brusse y Fabio Agostini se enfrascaron en una tensa discusión que casi llega a los golpes.
Todo comenzó cuando el marroquí comenzó a molestar a Blu Dumay por su relación amorosa: "Sabes que te quiero mucho y me duele que estés con él".
La tensión comenzó a subir y ambos empezaron a lanzarse comentarios cada vez más fuertes, hasta que el influencer fitness se aburrió y le lanzó un vaso de jugo.
Fuerte enfrentamiento entre Fabio Agostini y Tom Brusse
Tom Brusse quedó impactado con la violencia de su compañero y lo encaró de inmediato: "Pínchate más hormonas, pero aquí, en el cerebro ¿9x9? No tienes neuronas".
Sin embargo, Fabio Agostini no tardó en responderle y le dijo que él solo se enfrentaba a mujeres, pero cuando le tocaba pelear con hombres, reculaba.
Cuando todos pensaban que la discusión había terminado, ambos empezaron a acercarse y a pegarse empujones, hasta que varios compañeros intervinieron y los separaron.
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