Presentado por: Betano Falabella

¡Casi se golpean! Fabio Agostini le lanzó un vaso de jugo a Tom Brusse y desató brutal discusión

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 131 de El Internado, Tom Brusse y Fabio Agostini se enfrascaron en una tensa discusión que casi llega a los golpes. 

Todo comenzó cuando el marroquí comenzó a molestar a Blu Dumay por su relación amorosa: "Sabes que te quiero mucho y me duele que estés con él". 

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La tensión comenzó a subir y ambos empezaron a lanzarse comentarios cada vez más fuertes, hasta que el influencer fitness se aburrió y le lanzó un vaso de jugo. 

El Internado

Fuerte enfrentamiento entre Fabio Agostini y Tom Brusse

Tom Brusse quedó impactado con la violencia de su compañero y lo encaró de inmediato: "Pínchate más hormonas, pero aquí, en el cerebro ¿9x9? No tienes neuronas".

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Sin embargo, Fabio Agostini no tardó en responderle y le dijo que él solo se enfrentaba a mujeres, pero cuando le tocaba pelear con hombres, reculaba.

Cuando todos pensaban que la discusión había terminado, ambos empezaron a acercarse y a pegarse empujones, hasta que varios compañeros intervinieron y los separaron. 

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