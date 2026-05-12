"Cuida tus palabras": Camila Nash encaró a Akemi Nakamura por comentario sobre su familia
En el capítulo 131 de El Internado, Akemi Nakamura y Camila Nash tuvieron un tenso cruce en plena cocina y frente a varios de sus compañeros.
Todo comenzó cuando la chilena le pidió explicaciones a su compañera sobre un comentario que había hecho: "Tú ayer hiciste alusión a que yo hablaba mal de mi familia".
Rápidamente, la colombiana le explicó lo que ella había entendido sobre sus dichos: "Alusión no. Tú dijiste antes de anoche que a ti no te importaba tu familia, ni lo que pensaran tus amigos, ni nadie".
Camila Nash encaró a Akemi Nakamura
Tras lo anterior, Camila Nash aseguró que eso no había sido así y le exigió que volviera a hablar de ella: "Cuida tus palabras y ponte en tu límite, porque yo con tu familia, con tus traumas y con tus cosas no me meto, por eso te vengo a preguntar".
Sin embargo, Akemi Nakamura siguió en su punto y expresó que el comentario que había realizado para ella significaba hablar mal de sus seres queridos: "No le tienes respeto, los minimizaste, no sé tu realidad y tus dolores".
Finalmente, la colombiana decidió pedirle perdón a su compañera, pero de una particular manera: "No lo estoy inventando, esto está grabado y si lo dije, te pido disculpas".
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