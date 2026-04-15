Así fue la romántica y sensual ducha de Fabio Agostini y Blu Dumay

15 abr. 2026 - 23:51 hrs.

En el capítulo 114 de El Internado, Fabio Agostini y Blu Dumay vivieron un romántico momento, el cual fue comentado por varios de sus compañeros.

Todo ocurrió cuando el español y la influencer decidieron darse una ducha en solitario, donde él le jabonaba la espalda.

Una de las que se quedó mirando fue Michelle Peint, quien notó la cariñosa situación en el baño y luego, Camila Nash también los descubrió: "Ay, pasaron al siguiente nivel".

El Internado

La explicación de Fabio Agostini

Tras lo anterior, Fabio Agostini salió rápidamente a dar una explicación, pues estaban bañándose con ropa: "Me tuve que poner el calzoncillo porque si no, no se mete. Le da miedo, se cree que le voy a hacer algo".

"Soy tímida", lanzó Blu Dumay en un tono bastante bajito.

Sin embargo, Camila Nash volvió a encender la situación y contó que ella también se había duchado con la creadora de contenido: "Cuando yo me bañaba contigo ha sido sin el bikini de arriba".