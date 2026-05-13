"No la saques de contexto": Otakin tuvo tenso cruce con Fabio Agostini por defender a Camila Nash
En el capítulo 131 de El Internado, Otakin defendió a Camila Nash de los comentarios de Fabio Agostini y tuvieron un tenso cruce.
Todo comenzó cuando el español aseguró que la influencer le estaba copiando al querer tomar sol y su amigo aclaró la situación: "Ya pero no la saques de contexto si te dijo 'así como tú tomas sol, yo también voy a tomar, me voy a poner bikini', lo dijo como burla".
A la pareja de Blu Dumay no le gustó para nada que su compañero se metiera y lo criticó de inmediato: "Ahí va el otro, el protector, cállate la boca tú, te metes en todo".
La discusión de Otakin y Fabio Agostini
Tras lo anterior, Fabio Agostini le explicó a Otakin que todo era una estrategia para colmar la paciencia de Camila Nash, pero él siguió en su punto.Ir a la siguiente nota
En ese momento, Luis Mateucci se involucró en la tensa conversación y aseguró que habían pillado en su triquiñuela al español.
Finalmente, Agostini quiso seguir peleando y le dijo al creador de contenido que él siempre decía las cosas por la espalda, por lo que no entendía su enojo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de