"No la saques de contexto": Otakin tuvo tenso cruce con Fabio Agostini por defender a Camila Nash

13 may. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 131 de El Internado, Otakin defendió a Camila Nash de los comentarios de Fabio Agostini y tuvieron un tenso cruce.

Todo comenzó cuando el español aseguró que la influencer le estaba copiando al querer tomar sol y su amigo aclaró la situación: "Ya pero no la saques de contexto si te dijo 'así como tú tomas sol, yo también voy a tomar, me voy a poner bikini', lo dijo como burla".

A la pareja de Blu Dumay no le gustó para nada que su compañero se metiera y lo criticó de inmediato: "Ahí va el otro, el protector, cállate la boca tú, te metes en todo".

El Internado

La discusión de Otakin y Fabio Agostini

Tras lo anterior, Fabio Agostini le explicó a Otakin que todo era una estrategia para colmar la paciencia de Camila Nash, pero él siguió en su punto.

En ese momento, Luis Mateucci se involucró en la tensa conversación y aseguró que habían pillado en su triquiñuela al español.

Finalmente, Agostini quiso seguir peleando y le dijo al creador de contenido que él siempre decía las cosas por la espalda, por lo que no entendía su enojo.