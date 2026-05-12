"Si me quieres decir algo...": Blu Dumay frenó en seco a Camila Nash tras comentarios sobre Fabio Agostini

12 may. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 131 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse invitaron a conversar a Blu Dumay, pero ella se negó rotundamente.

Con el objetivo de sacarle información, la pareja le propuso a la ingeniera sentarse junto a ellos, pero ella de inmediato supo las intenciones y no quiso participar de esa reunión.

"Se intentó. Está más contaminada que el río Mapocho", lanzó la influencer al marroquí.

El Internado

El comentario de Camila Nash

Unas horas más tarde, Camila Nash se metió a la ducha junto a Tom Brusse e hizo un comentario en voz alta, con el objetivo de que la hija de María Alberó escuchara: "La Blu está en todo su derecho de estar celosa, si Fabio le ha metido la lengua a Michelle antes".

A Blu Dumay no le gustó para nada la conversación y alzó la voz: "Si me quieres decir algo a mí, Cami, me lo puedes decir y no estar gritándolo en la ducha".

Finalmente, la joven fue directamente donde Furia y le contó cómo se sentía: "Estoy en crisis. Me da bronca porque hace que yo dude, a mí me molesta, él se presta para la pelotudez".