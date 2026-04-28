Akemi Nakamura acusó de supuesta agresión a Tom Brusse: Arenita lo había mencionado antes

28 abr. 2026 - 00:04 hrs.

En el capítulo 120 de El Internado, la supuesta agresión de Tom Brusse a Akemi Nakamura cuando ella le tiró un vaso de agua volvió a salir a la luz.

El conflicto comenzó cuando el marroquí nominó a Arenita y le dijo que ella tenía un séquito de participantes detrás de ella para salvarla.

La declaración sacó de quicio a Natalia Rodríguez, por lo que se defendió y lanzó un comentario bastante duro: "Tienes que controlarte y bajar tu violencia, machirulo. Le pegaste a Akemi".

El Internado

El descargo de Akemi Nakamura

Tras lo anterior, fue el turno de votar de Akemi Nakamura, quien antes hizo una mención a Tom Brusse, hablando sobre el tema en cuestión: "Digamos que lo del accidente se salió de las manos, vi una cara tuya que de verdad tengo miedo, me manoteaste durísimo, maní pesado, no te burles más de mi físico, basta, basta. Me pegaste durísimo y no lo aceptas".

Como la situación había sido mencionada en más de una ocasión, Fran García-Huidobro le exigió al DJ que explicara lo que había pasado, pues era una acusación grave.

El marroquí narró la situación con actuación incluida y la animadora se remitió a decirle que todo estaba grabado.