"Arenita dance" y "tienes la cag... en tu vida": Arenita y Camila Nash se dieron duro en el cara a cara

28 abr. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 120 de El Internado, Camila Nash decidió votar a Arenita en la Asamblea del Fuego y ella no dudó en responderle duramente.

La mala onda entre ambas participantes viene hace varios capítulos, por lo que Natalia Rodríguez se lanzó con todo contra su enemiga: "Eres una malagradecida, yo te cuidé y te salvé el cu... para no ir a la eliminación, tus compañeros también te salvaron".

Sin embargo, la influencer radicada en México no estuvo de acuerdo y aseguró que sus compañeros solo la ayudaron en una ocasión.

El Internado

El fuerte cruce de Arenita y Camila Nash

El cara a cara no terminó allí, ya que luego Arenita le dijo a la creadora de contenido que el único motivo por el cual está en el encierro es porque se ha afirmado de Tom Brusse: "Si no fuera por él, estarías hundida hace rato".

Antes de una réplica, Natalia Rodríguez aprovechó de tirar un último comentario: "Entiendo que quieras estar aquí porque afuera no tienes nada, tienes la cag... en tu vida, no sabes qué hacer, me das lástima, tú sin esto no tienes nada, una relación de cuernos, un novio que pega manotazos, estás años luz de estar en mi posición, tienes 40 años y tienes la cag... en tu vida".

Lógicamente, Camila Nash no se quedó en silencio y reflotó una situación relacionada con Karol Lucero: "Espero que a tus trabajadores les pagues con experiencia, manipuladola insensible, eres igualita, Arenita Dance".