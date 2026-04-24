Presentado por: Betano Falabella

"Te callas ahora": Fran García-Huidobro intervino en fuerte discusión y frenó en seco a Furia

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 119 de El Internado, los conflictos entre Furia y Camila Nash continuaron y ahora, tuvo que intervenir Fran García-Huidobro.

La discusión comenzó cuando la animadora le preguntó sobre la pelea anterior que había tenido con su compañera, momento en el que ella lanzó una teoría que involucró a Tom Brusse.

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Según la argentina, el que se iba desilusionar era el marroquí de la influencer, pues había una "conexión sexual" entre ella y Luis Mateucci

El Internado

Fran García-Huidobro hizo callar a Furia

Tras lo anterior, Luis Mateucci negó lo planteado por Furia, sin embargo, Agustina Pontoriero narró dos situaciones que mostraban lo contrario.

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Camila Nash intentó salir de la situación, diciéndole a Tom Brusse que todo lo que decía su compañera era mentira: "Tú confía en mí, mi amor".

De un momento a otro, la tensión empezó a subir y la argentina se enfrascó en una discusión con Michelle Peint y Camila Nash, la cual detuvo Fran García-Huidobro: "¡Te callas ahora!". 

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