"Te callas ahora": Fran García-Huidobro intervino en fuerte discusión y frenó en seco a Furia
En el capítulo 119 de El Internado, los conflictos entre Furia y Camila Nash continuaron y ahora, tuvo que intervenir Fran García-Huidobro.
La discusión comenzó cuando la animadora le preguntó sobre la pelea anterior que había tenido con su compañera, momento en el que ella lanzó una teoría que involucró a Tom Brusse.
Según la argentina, el que se iba desilusionar era el marroquí de la influencer, pues había una "conexión sexual" entre ella y Luis Mateucci.
Fran García-Huidobro hizo callar a Furia
Tras lo anterior, Luis Mateucci negó lo planteado por Furia, sin embargo, Agustina Pontoriero narró dos situaciones que mostraban lo contrario.
Camila Nash intentó salir de la situación, diciéndole a Tom Brusse que todo lo que decía su compañera era mentira: "Tú confía en mí, mi amor".
De un momento a otro, la tensión empezó a subir y la argentina se enfrascó en una discusión con Michelle Peint y Camila Nash, la cual detuvo Fran García-Huidobro: "¡Te callas ahora!".
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