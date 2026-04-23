Furia y Michelle Peint protagonizaron tenso cruce que terminó en inesperado beso
En el capítulo 119 de El Internado, Furia y Michelle Peint protagonizaron un tenso cruce en plena actividad en la cocina.
La consigna era que los equipos realizaran el completo más largo, pero desde cero, elaborando incluso la salchicha y el pan.
Cuando ya quedaban pocos minutos para terminar la dinámica, la venezolana hizo un llamado de atención: "Ordenen ¿Por qué no ordenan?".
El descargo de Furia
Lamentablemente, Furia no se tomó para nada bien las palabras de su compañera y le respondió: "¿Vos quién sos para decirme lo que tengo que hacer, idiota? Esta piba qué se cree, boludo".
Michelle Peint no se quedó callada y volvió al ataque, pero de una manera muy particular, se acercó tanto a la trasandina que terminó dándole un beso: "No estás haciendo nada, limpia entonces. No haces ni mier... ".
"Apa, eso querías ¿No?", lanzó la argentina tras el inesperado momento.
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