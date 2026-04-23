Furia y Michelle Peint protagonizaron tenso cruce que terminó en inesperado beso

23 abr. 2026 - 00:03 hrs. | Act. 24 abr. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 119 de El Internado, Furia y Michelle Peint protagonizaron un tenso cruce en plena actividad en la cocina.

La consigna era que los equipos realizaran el completo más largo, pero desde cero, elaborando incluso la salchicha y el pan.

Cuando ya quedaban pocos minutos para terminar la dinámica, la venezolana hizo un llamado de atención: "Ordenen ¿Por qué no ordenan?".

El Internado

El descargo de Furia

Lamentablemente, Furia no se tomó para nada bien las palabras de su compañera y le respondió: "¿Vos quién sos para decirme lo que tengo que hacer, idiota? Esta piba qué se cree, boludo".

Michelle Peint no se quedó callada y volvió al ataque, pero de una manera muy particular, se acercó tanto a la trasandina que terminó dándole un beso: "No estás haciendo nada, limpia entonces. No haces ni mier... ".

"Apa, eso querías ¿No?", lanzó la argentina tras el inesperado momento.