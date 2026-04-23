Camila Nash trató de "violento" a Adrián Pedraja tras furiosa reacción: Tom Brusse también lo enfrentó
En el capítulo 118 de El Internado, una tensa situación se vivió entre Adrián Pedraja, Tom Brusse y Camila Nash, en plena actividad.
Joaquín Méndez lideró una dinámica donde los participantes aprendieron sobre la lucha y como el actor español aseguró estar lesionado, pidió no enfrentarse a sus compañeros.
Debido a esto, el animador le propuso que se parara al centro del ring y que los demás le tiraran tomates. Él aceptó y cuando empezó el combate, le llegó una verdura en la cara, desatando su furia.
La crítica de Camila Nash
Rápidamente, Adrián Pedraja empezó a buscar al culpable y arremetió contra Tom Brusse y Camila Nash, pero quien realmente había tenido la culpa era Agustina Pontoriero.
El marroquí se molestó con la actitud de su compañero y se lo hizo saber:"No te he tirado nada en la cara, mira bien antes. Arráncame la cabeza, que no he sido yo, así que no me hables así".
En ese instante, la influencer chilena se hartó y se lanzó contra el actor, recibiendo críticas de parte de Arenita: "Estúpido, violento, agresivo. Yo quiero las imágenes".
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