"Que entre Milo...": La broma de Joaquín Méndez a Adrián Pedraja que lo hizo preocuparse

23 abr. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 118 de El Internado, Joaquín Méndez le hizo una graciosa broma a Adrián Pedraja sobre una persona de su pasado.

Todo pasó en la actividad de las lápidas, cuando el animador leyó la de Milo González: "Una eterna enamorada que se fue amando con locura, pero que un llamado sorpresivo la dejó con los crespos hechos".

En ese momento, todos empezaron a recordar cuando el actor español llamó a la argentina para terminar la relación, situación por la cual fue bastante criticado.

El Internado

El susto de Adrián Pedraja

Mientras todos se reían, Joaquín Méndez hizo un alto y lanzó una bomba: "Ustedes saben que en El Internado todo puede pasar, luces señor director...".

Rápidamente, comenzó a sonar una música de tensión y el comunicador se quedó mirando la puerta de la casona, esperando a que alguien entrara: "Que entre Milo...".

La diversión se transformó en susto y Adrián Pedraja se preocupó ante la inminente llegada de Milo González, sin embargo, el conductor luego le contó que todo era una jugarreta.