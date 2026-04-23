"Que entre Milo...": La broma de Joaquín Méndez a Adrián Pedraja que lo hizo preocuparse
En el capítulo 118 de El Internado, Joaquín Méndez le hizo una graciosa broma a Adrián Pedraja sobre una persona de su pasado.
Todo pasó en la actividad de las lápidas, cuando el animador leyó la de Milo González: "Una eterna enamorada que se fue amando con locura, pero que un llamado sorpresivo la dejó con los crespos hechos".
En ese momento, todos empezaron a recordar cuando el actor español llamó a la argentina para terminar la relación, situación por la cual fue bastante criticado.
El susto de Adrián Pedraja
Mientras todos se reían, Joaquín Méndez hizo un alto y lanzó una bomba: "Ustedes saben que en El Internado todo puede pasar, luces señor director...".Ir a la siguiente nota
Rápidamente, comenzó a sonar una música de tensión y el comunicador se quedó mirando la puerta de la casona, esperando a que alguien entrara: "Que entre Milo...".
La diversión se transformó en susto y Adrián Pedraja se preocupó ante la inminente llegada de Milo González, sin embargo, el conductor luego le contó que todo era una jugarreta.
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