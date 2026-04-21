El Internado - Capítulo 116: Una fiesta termina con fuerte pelea entre Blu Dumay y Fabio Agostini

21 abr. 2026 - 00:55 hrs.

En el capítulo 116 de El Internado, Agustina Pontoriero no perdió la paciencia y siguió coqueteándole a Adrián Pedraja, recibiendo una inesperada respuesta de su parte.

Joaquín Méndez llegó a la casona con una fiesta de la monarquía francesa y los participantes se lucieron con sus looks, menos tres, quienes tuvieron que actuar de sirvientes.

Akemi Nakamura fingió una situación donde le tiró agua a Tom Brusse y él explotó de ira, pero ella alegó que le pegó en la mano.

El Internado

Otakin quiso arreglar las cosas con Furia

Posteriormente, Blu Dumay y Fabio Agostini se enfrascaron en una fuerte discusión, luego de que él, fuera de actividad, le diera un beso a Michelle Peint.

Tom Brusse escuchó una conversación entre Camila Nash y Furia y se enojó, pues acusó a su pareja de estarle coqueteando a su compañera.

Finalmente, Otakin persiguió por toda la casa a Furia para poder conversar las cosas y si bien, al comienzo todo era chistoso, terminó bastante tenso.