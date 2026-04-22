"Te cancelan y te dejan recetas": Agustina Pontoriero sorprendió con gracioso análisis de fans chilenos
Agustina Pontoriero visitó a Tonka Tomicic en su programa Tonka Contigo en Radio Romántica y tuvo palabras positivas para el público chileno.
La animadora le consultó qué tan diferentes eran los fanáticos de Argentina y Chile, considerando que ella ya tiene cierta experiencia con ambos públicos, a raíz de su participación en El Internado.
En primera instancia, ella solo tuvo buenas palabras para los fans nacionales: "Me encanta, si tiran hate, pero es un hate más soft (suave), te cancelan y te dejan recetas de comida".
También, explicó que cuando Fabio Agostini ingresó al encierro, comentó que a Luis Mateucci le habían dejado recetas de comida y no fue hasta que salió que entendió que esa era la manera tierna de atacar de los chilenos: "Es genial".
La hostilidad de los argentinos
En contraposición a lo anterior, Agustina Pontoriero aseguró que los fanáticos argentinos eran muchísimo más rudos.Ir a la siguiente nota
"Son hirientes, son agresivos. Acá son muy estructurados, cuando ven cosas dentro de un reality, no juzgan a la persona, juzgan a lo que están viendo y después se olvidan. En cambio, en Argentina los investigan, les sacan cosas de la nada y como la persona está encerrada no puede defenderse. Se meten mucho en la vida privada", expresó.
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