"Tenía un cuadernito...": Agustina Pontoriero sorprendió al confesar que manifestó entrar a El Internado

22 abr. 2026 - 11:08 hrs.

Agustina Pontoriero fue la más reciente invitada de Tonka Contigo, el programa de Tonka Tomicic en Radio Romántica, e hizo una inesperada confesión.

Todo comenzó cuando la animadora de El Internado le preguntó hasta dónde quería llegar en su carrera y ella prefirió guardárselo, para no develar los secretos.

En ese momento, la conductora le preguntó si ella creía en la fuerza de la palabra y ella sorprendió con su respuesta.

"Si yo llegué hasta donde estoy ahora es porque soy una gran manifestadora. Yo creo mucho en las energías, yo hice un solo casting, después me llamaron. Yo tenía un cuadernito y cuando se estaba estrenando, yo decía que me iban a ver productores de otro país y me van a contratar", expresó.

Radio Romántica

La forma de manifestación de Agustina Pontoriero

Tonka Tomicic quiso saber más sobre este mecanismo de manifestación de la influencer y ella explicó: "Tengo varias cosas, prendiendo velas para focalizar la intención. Tengo mi cuaderno, escribo y lo pinto y mientras voy haciendo eso, me imagino el escenario y lo vivo".

Finalmente, Agustina Pontoriero aseguró que todo le estaba funcionando a la perfección: "Yo creo que llegué a un reality donde habían un montón de figuras, que tienen trayectoria, pero soy una de las protagonistas, sin ofender a nadie. A mí no me importa quién esté al lado mío, si yo quiero algo, voy y lo consigo".