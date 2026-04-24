"Ellos se victimizan": Furia estalló contra Otakin y Camila Nash y desató el caos en la cocina
En el capítulo 119 de El Internado, Furia tuvo una fuerte discusión que partió con Otakin y luego continuó con Camila Nash.
Todo comenzó cuando el influencer le advirtió a su compañera que el pan de los completos se estaba quemando, indicación que no le gustó para nada: "¿Qué pasa, te echan del otro lado?".
En ese momento, Joaquín Méndez intervino e intentó poner paños fríos a la situación: "Furia no seas tan mala con Otakin, por favor".
Camila Nash también fue parte
Tras lo anterior, Furia aseguró que su actitud era porque había tenido que aguantar a Otakin desde el inicio, mientras que él le cantaba: "No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes".Ir a la siguiente nota
La escena molestó a la trasandina y provocó que le tirará agua a su compañero, poniendo aún más tensas las cosas, incluso con Luis Mateucci.
Debido a esto, Joaquín Méndez le pidió a la participante que se calmara y le explicara por qué estaba tan enojada: "Boquean, boquean, boquean y cuando salto, ellos se victimizan ¿Qué te pensas, que me pongo así porque tengo ganas?".
Mientras esto pasaba, Camila Nash comenzó a reírse del conflicto y enfureció más a su compañera, desatando un fuerte llamado de atención de Yann Yvin: "Un poco de respeto, estamos dentro de mi cocina".
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