El Internado React - Capítulo 119: Camila Nash revela detalles inéditos del encierro

23 abr. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 24 abr. 2026 - 00:48 hrs.

Este jueves llegó una nueva entrega de El Internado Más Picante, el espacio que analiza todo lo que ocurre al interior del encierro.

En esta edición, Camila Nash fue parte del programa para compartir su experiencia en el reality y revelar detalles inéditos que no se vieron en pantalla.

El Internado React - Capítulo 119

Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron al frente de El Internado React, donde opinaron, comentaron y reaccionaron en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de interactuar con el público.

¡No te pierdas El Internado React con Camila Nash, Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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