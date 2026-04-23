Además de Tom Brusse: Camila Nash revela con quién habría tenido un romance en El Internado React

23 abr. 2026 - 23:19 hrs.

Este jueves, Camila Nash fue la gran invitada de El Internado React, instancia en la que reveló detalles inéditos sobre su experiencia en el encierro.

En conversación con Nati Blaschke y Álex Ortiz, la influencer fue consultada sobre con qué otro participante, además de Tom Brusse, habría tenido un vínculo dentro del reality.

Camila Nash revela con quién habría tenido un romance en el reality

Tras unos segundos de expectación, Nash respondió: "Lo siento Blu pero me quedo con Fabio".

El Internado / Mega

Luego, la invitada aseguró que incluso influyó en Blu Dumay para que se acercara a Fabio Agostini.

"¿Por qué crees que yo estaba tan empeñada en que la Blu se lo comiera? Porque dije, si se va a comer algo, se va a comer a mi amiga. Y me va a contar todo... Alguien se tenía que comer a ese churrazo", expresó.

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