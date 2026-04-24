"Es una falta de respeto": Yann Yvin perdió la paciencia y les llamó la atención a Furia y Camila Nash
En el capítulo 119 de El Internado, antes de evaluar a los equipos por su preparación, Yann Yvin les llamó la atención a dos participantes.
La situación ocurrió el chef estaba probando los completos gigantes y encontró varias diferencias: "Hay un gran problema en el equipo verde que se está reflejando en su trabajo".
Los integrantes del verde quedaron bastante sorprendidos y Michelle Peint aseguró que eran algunas personas las que habían generado problemas.
El descargo de Yann Yvin
Tras lo anterior, Yann Yvin continuó con su reto y apuntó a Camila Nash y a Furia: "Su actuación en mi cocina no me gustó para nada. No intervine porque no me corresponde, nunca olviden que acá es mi espacio y las reglas las doy yo".Ir a la siguiente nota
Luego, las cosas se pusieron bastante serias y el chef las responsabilizó: "Para mí, lo que hicieron es una falta de respeto a mi personalmente como director de El Internado y responsable de esta cocina".
Finalmente, el cocinero decidió dar como ganadores al equipo rojo, por lo tanto, el voto de Tom Brusse valdría el doble en la Asamblea del Fuego.
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