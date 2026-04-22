Presentado por: Betano Falabella

Agustina Pontoriero y Michelle Peint tuvieron un tenso cruce con duros comentarios personales

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 117 de El Internado, Agustina Pontoriero y Michelle Peint se enfrascaron en una fuerte discusión que involucró temas familiares. 

Todo explotó cuando la trasandina criticó a la venezolana por el beso que le dio a Fabio Agostini y ella respondió, aclarando que había sido con respeto, pero gracias a los constantes ataques que ha recibido, ya no le debe nada a nadie. 

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En ese momento, Arenita declaró que la nueva participante no tenía ninguna amiga en el reality y la argentina agregó otro antecedente que la picó aún más: "La mejor amiga es la mamá".

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La respuesta de Michelle Peint

Michelle Peint confirmó la información y arremetió contra su compañera con un tema bastante sensible: "Ay mi reina, si tú no tienes una buena relación con tu mamá ya ese es tu problema, pero mi mamá es mi mejor amiga, mi psicóloga".

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Sin embargo, Agustina Pontoriero no se quedó en silencio y volvió al ataque: "Yo tengo buena relación con las mujeres acá, tengo cinco amigas, es lo único que tienes, a tu mamá, porque ninguna mujer te aguanta".

Finalmente, la venezolana aseguró que todos las frases que utilizaba la argentina contra ella "son tus dolores de la infancia". 

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