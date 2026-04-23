Tom Brusse lanzó dura amenaza a Adrián Pedraja en defensa de Camila Nash: "Todo va a volver a salir"
En el capítulo 119 de El Internado, Tom Brusse le hizo una inesperada amenaza a Adrián Pedraja, la cual no se tomó para nada bien.
En la antesala de una nueva Asamblea del Fuego, los participantes comenzaron a hacer estrategias para poder salvarse ellos y sus más cercanos.
En esa línea, es que el marroquí le preguntó a su amigo por quién iba a votar en el cara a cara y su respuesta no le gustó para nada: "No sé si Michelle o Camila".
El tenso momento entre Tom Brusse y Adrián Pedraja
En ese momento, Tom Brusse tomó la decisión de hacerle una dura advertencia al actor, en defensa de Camila Nash: "Solamente para que sepas, si tú la amenazas, todo lo que ha pasado, todo lo que dije de 'te perdono por lo que he hecho por los tomates', todo va a volver a salir".
Posteriormente, el DJ quiso alivianar sus palabras y le aseguró que lo hacía por su bien: "Tú sabes que te quiero mucho, si yo te digo esto es para que no te dejen otra vez como agresivo".
Sin embargo, Adrián Pedraja se mostró firme en su decisión, justo cuando Fabio Agostini notó la intención de uno de sus enemigos y quiso conversar con su compatriota.
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