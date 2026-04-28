¡Producción las separó! Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizaron feroz pelea que llegó a las manos

28 abr. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 120 de El Internado, Akemi Nakamura y Michelle Peint se enfrascaron en una fuerte discusión que producción tuvo que detener.

Luego de que la colombiana tirara la ropa de su compañera al inodoro, fue a aclararle qué fue lo que le molestó: "No vuelvas a decir cosas que me saquen, porque si me quieres buscar, perfectamente puedo hacer cosas que no me gustarían, tú me buscaste mi amor".

El descargo de la modelo no cesó y se refirió en específico al comentario que le lanzó, pues se refería a Camila Nash con Tom Brusse: "Estás en un reality, qué rico tener sexo, yo no estoy en contra de eso, pero no en mi propia cara cuando estoy durmiendo porque todos necesitamos descansar ¿No te parece irrespetuoso eso? ".

El Internado

La pelea que superó todos los límites

En ese momento, Michelle Peint le aseguró que a ella no le molestaban esas situaciones y que si a ella no le parecían, que lo arreglara con los involucrados.

Sin embargo, la pelea comenzó a subir de tono y cuando Akemi Nakamura chasqueó los dedos, desató la ira de su compañera y le tocó la cabeza: "No me estés chasqueando, basta y anda para que te hagan algo en la cabecita".

Rápidamente, la colombiana le sacó la mano a la pareja de Luis Mateucci y antes de que se fueran a los golpes, Tom Brusse y la producción se metieron.