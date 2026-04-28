"Estoy aburrida de esta hue...": Arenita perdió el control y quiso abandonar El Internado entre lágrimas

28 abr. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 120 de El Internado, Arenita se enfureció al saber que era la nueva amenazada e intentó dejar la casona.

Luego de una tensa asamblea del Fuego, Fran García-Huidobro anunció que al haber un empate de votos entre Natalia Rodríguez y Camila Nash, la persona que tenía que decidir al nominado era el capitán del equipo ganador, por ende, Tom Brusse.

Tan solo cinco segundos tuvo el marroquí para hacer su elección, la cual lógicamente estaba tomada, y anunció que su compañera de grupo era quien quedaba en riesgo.

El enojo de Arenita

Inmediatamente, Arenita pasó al frente y lanzó una bomba que dejó a todos atónitos: "Esto confirma lo que yo ya pensaba, que este reality está arreglado y yo de verdad... aquí no participo, me voy".

El enojo de la participante no quedó allí, pues se dirigió a la entrada de la casa y de una patada, intentó abrir el portón.

El Internado

Rápidamente, sus más cercanos se acercaron a ella para poder hacerla cambiar de opinión, pero ella siguió manteniendo su punto: "¿Cuándo habían dado una regla así? Estoy aburrida de esta hue... de verdad, aunque haga todo bien, nunca va a ser suficiente porque siempre le van a dar el favor a estos hue... ya estoy harta".

Finalmente y luego de varios minutos, Arenita volvió a pararse junto a Fran García-Huidobro y recibió la placa de amenazada.