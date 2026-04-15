Presentado por: Betano Falabella

La coqueta ducha de Fabio Agostini y Blu Dumay en el capítulo 114 de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 114 de El Internado, Fabio Agostini y Blu Dumay darán un importante paso en su relación con una acción íntima. 

Y es que la pareja del modelo español y la modelo chilena se ha estado cultivando durante el último tiempo, y aunque han logrado acercamientos, nada ha sido muy explícito.

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Sin embargo, en el próximo capítulo de El Internado esto cambiará bruscamente, tanto, que incluso dejará sorprendida a Camila Nash

Fabio y Blu se acercarán aún más

Precisamente, las imágenes mostrarán a Fabio dándole un masaje a Blu al interior de la ducha, mientras coquetearán bajo el agua. 

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Michelle Peint verá esto, pero se hará la desentendida. Sin embargo, Camila Nash aparecerá y gritará que pasaron al siguiente nivel. 

Camila Nash
El Internado / MEGA
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