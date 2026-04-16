La competencia física será detenida tras grave problema de Akemi Nakamura en el capítulo 115 de El Internado
En el avance del capítulo 115 de El Internado, iniciará una nueva competencia física para definir al equipo ganador de la semana.
Akemi Nakamura será una de las participantes que tendrá que pasar el circuito y al atravesar un sector con rodillos, avisará que no se siente muy bien.
Debido a lo anterior, Tonka Tomicic decidirá detener la prueba para que la modelo reciba asistencia médica de parte de la producción.
Problemas en la cocina
Tras lo anterior, comenzará el segmento de cocina y Arenita se dará vuelta con una olla hirviendo, justo cuando Tom Brusse pasará y estará a punto de quemarlo.
Michelle Peint le exigirá a Otakin que no haga un plato tan contundente y él se negará, provocando su enojo y también el de Furia.
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