Tiró su ropa al inodoro: Akemi Nakamura tuvo momento de furia tras comentario de Michelle Peint

28 abr. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 120 de El Internado, Akemi Nakamura descargó todo su enojo con la ropa de Michelle Peint, provocando un tenso momento.

El round comenzó cuando la modelo disparó contra Luis Mateucci, luego de que Tom Brusse amenazara a Arenita y la venezolana le tiró un comentario que la dejó en shock.

"Cállate la boca que lo estoy calmando, no metas más leña al fuego que lo estoy calmando. Por lo menos yo lo calmo, tú no hiciste nada, ni lo calentaste, no me hagas hablar", expresó la participante.

El profundo enojo de Akemi Nakamura

Tras lo anterior, Akemi Nakamura se quedó llorando en el lugar de la Asamblea del Fuego, mientras Furia intentaba consolarla.

El Internado

Pero el llanto duró poco, ya que la modelo ingresó a la casona y se dirigió hacia la cama de Michelle Peint, donde agarró algunas de sus prendas y las lanzó por todas partes, incluyendo el inodoro.

"Tengo que salir porque sino mato a alguien", lanzó la colombiana, mientras Blu Dumay intentaba hacerla entrar en razón.